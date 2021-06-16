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Самолёт Путина приземлился в аэропорту Женевы

Уже через полчаса глава государства прибудет к вилле "Ла Гранж" на саммит с американским лидером Джо Байденом.

16 июня, 10:35

Самолёт Путина приземлился в аэропорту Женевы. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин прибыл в Швейцарию, где проведёт встречу с главой США Джо Байденом.

Российский борт номер один приземлился в аэропорту Женевы несколько минут назад. Уже через полчаса глава государства прибудет на виллу "Ла Гранж", где в 14:30 начнётся российско-американский саммит.

Владимир Путин в аэропорту Женевы. Видео © LIFE

Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до начала саммита лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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