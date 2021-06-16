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Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Главу государства на переговорах сопровождают в том числе глава МИД, официальный представитель Кремля, начальник Генштаба и замглавы Администрации Президента РФ.

16 июня, 10:25

Российская делегация прибыла на виллу "Ла Гранж". Видео © LIFE

Российская делегация прибыла к месту встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена — на виллу "Ла Гранж" в Женеве.

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Напомним, что в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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