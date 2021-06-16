Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена
Главу государства на переговорах сопровождают в том числе глава МИД, официальный представитель Кремля, начальник Генштаба и замглавы Администрации Президента РФ.
Российская делегация прибыла на виллу "Ла Гранж". Видео © LIFE
Российская делегация прибыла к месту встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена — на виллу "Ла Гранж" в Женеве.
Напомним, что в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.
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