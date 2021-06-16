Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Российская делегация прибыла к месту встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена — на виллу "Ла Гранж" в Женеве.

Напомним, что в состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.