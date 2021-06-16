В МИД России заявили об отсутствии у Москвы иллюзий по саммиту Путина и Байдена

Россия готова пройти свою часть пути по нормализации отношений с Соединёнными Штатами, однако никаких прорывов от сегодняшнего саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Москве не ожидают. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Ожидания реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий", — сказал журналистам замминистра.

В свою очередь, готов ли Вашингтон пойти навстречу шагам Москве — вопрос спорный, добавил Рябков.