В МИД России заявили об отсутствии у Москвы иллюзий по саммиту Путина и Байдена
Уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт первая встреча российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по мск.
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Россия готова пройти свою часть пути по нормализации отношений с Соединёнными Штатами, однако никаких прорывов от сегодняшнего саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Москве не ожидают. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Ожидания реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий", — сказал журналистам замминистра.
В свою очередь, готов ли Вашингтон пойти навстречу шагам Москве — вопрос спорный, добавил Рябков.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита. Среди них состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью.
Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.
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