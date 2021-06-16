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В МИД России заявили об отсутствии у Москвы иллюзий по саммиту Путина и Байдена

Уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт первая встреча российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по мск.

16 июня, 09:14
<p>Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Россия готова пройти свою часть пути по нормализации отношений с Соединёнными Штатами, однако никаких прорывов от сегодняшнего саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Москве не ожидают. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Ожидания реалистичные. Без иллюзий, без завышенных ожиданий", — сказал журналистам замминистра.

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В свою очередь, готов ли Вашингтон пойти навстречу шагам Москве — вопрос спорный, добавил Рябков.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал, какие темы Путин и Байден оставят "на десерт" во время саммита. Среди них состояние и перспективы развития двусторонних отношений, вопросы стратегической стабильности, информационной безопасности, борьбы с киберпреступностью.

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Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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