Путин прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с Байденом

Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с американским лидером Джо Байденом. Главу российского государства встретил швейцарский коллега Ги Пармелен. Около получаса назад российский борт номер один приземлился в аэропорту Женевы.

Ранее на место уже прибыла российская делегация. Напомним, что в её состав вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.