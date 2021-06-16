Путин прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с Байденом
Главу российского государства встретил швейцарский коллега Ги Пармелен, они пожали руки и зашли в здание.
Фото © LIFE/Павел Баранов
Путин прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с Байденом. Видео © LIFE
Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с американским лидером Джо Байденом. Главу российского государства встретил швейцарский коллега Ги Пармелен. Около получаса назад российский борт номер один приземлился в аэропорту Женевы.
Ранее на место уже прибыла российская делегация. Напомним, что в её состав вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.
Комментариев: 0