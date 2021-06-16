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Путин прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с Байденом

Главу российского государства встретил швейцарский коллега Ги Пармелен, они пожали руки и зашли в здание.

16 июня, 11:06

Фото © LIFE/Павел Баранов

Путин прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с Байденом. Видео © LIFE

Кортеж президента РФ Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж", где пройдут переговоры с американским лидером Джо Байденом. Главу российского государства встретил швейцарский коллега Ги Пармелен. Около получаса назад российский борт номер один приземлился в аэропорту Женевы.

Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Российская делегация прибыла к месту проведения саммита Путина и Байдена

Ранее на место уже прибыла российская делегация. Напомним, что в её состав вошли глава МИД Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, помощник главы российского государства Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Напомним, уже сегодня на вилле "Ла Гранж" пройдёт саммит российского и американского президентов. Начало встречи намечено на 14:00 по московскому времени, продлятся переговоры около пяти часов. За десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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