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Байден вслед за Путиным прибыл на виллу "Ла Гранж" в Женеве

Встреча лидеров двух стран должна начаться с минуты на минуту.

16 июня, 11:19

Байден вслед за Путиным прибыл на виллу "Ла Гранж" в Женеве. Видео © LIFE

Кортеж президента США Джо Байдена прибыл на женевскую виллу "Ла Гранж", где уже через несколько минут начнутся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Сам российский лидер прибыл на место проведения встречи до своего американского коллеги. Его самолёт меньше часа назад приземлился в аэропорту Женевы. На вилле главу российского государства встретил швейцарский коллега Ги Пармелен.

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Лайф запечатлел последние приготовления к встрече Путина и Байдена на вилле "Ла Гранж"

Как сообщал Лайф, за десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 (мск). Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 (мск).

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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