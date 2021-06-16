Байден вслед за Путиным прибыл на виллу "Ла Гранж" в Женеве

Кортеж президента США Джо Байдена прибыл на женевскую виллу "Ла Гранж", где уже через несколько минут начнутся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Сам российский лидер прибыл на место проведения встречи до своего американского коллеги. Его самолёт меньше часа назад приземлился в аэропорту Женевы . На вилле главу российского государства встретил швейцарский коллега Ги Пармелен.

Как сообщал Лайф, за десять минут до переговоров лидеры двух государств, а также их швейцарский коллега Ги Пармелен проведут фотосессию. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 (мск). Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 (мск).