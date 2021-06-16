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Журналисты устроили давку перед входом на виллу, где проходит встреча Путина и Байдена

Представителей СМИ пришлось успокаивать охранникам, которые изо всех сил просили прессу вести себя потише.

16 июня, 11:45

Журналисты устроили давку перед входом на виллу, где проходит встреча Путина и Байдена. Видео © LIFE

Журналисты российского и американского пулов не смогли определиться, кто первым зайдёт на виллу "Ла Гранж", где сегодня проходит встреча президентов России и США.

В результате представители СМИ устроили давку у стен здания и не реагировали на требования охраны вести себя потише. Владимир Путин и Джо Байден к тому моменту уже пожали друг другу руки и прошли внутрь. В итоге вместо 30 журналистов в комнату переговоров смогли просочиться лишь 10 человек.

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Как сообщал Лайф, Владимир Путин первым прибыл на виллу "Ла Гранж" спустя несколько минут после того, как его самолёт приземлился в Женеве. Джо Байден же прилетел в Швейцарию накануне. Ожидается, что встреча лидеров будет длиться около пяти часов и закончится раздельными пресс-конференциями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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