Журналисты устроили давку перед входом на виллу, где проходит встреча Путина и Байдена. Видео © LIFE

Журналисты российского и американского пулов не смогли определиться, кто первым зайдёт на виллу "Ла Гранж", где сегодня проходит встреча президентов России и США.

В результате представители СМИ устроили давку у стен здания и не реагировали на требования охраны вести себя потише. Владимир Путин и Джо Байден к тому моменту уже пожали друг другу руки и прошли внутрь. В итоге вместо 30 журналистов в комнату переговоров смогли просочиться лишь 10 человек.