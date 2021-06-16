Путин — о движении BLM: Россия сочувствует народу США, но не допустит этого на своей территории

Россия выражает сочувствие американскому народу в связи с масштабными протестами с участием активистов движения Black Lives Matter, которые вспыхнули в стране после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после саммита с Джо Байденом.

"Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после убийства афроамериканца и создания целого движения Black Lives Matter. Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на её территории", — сказал глава государства, имея в виду погромы и нарушения закона.