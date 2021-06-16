Путин — о движении BLM: Россия сочувствует народу США, но не допустит этого на своей территории
Америка столкнулась с тяжелейшими событиями, погромами и нарушениями закона, напомнил российский лидер.
Фото © ТАСС / EPA / CRAIG LASSIG
Россия выражает сочувствие американскому народу в связи с масштабными протестами с участием активистов движения Black Lives Matter, которые вспыхнули в стране после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после саммита с Джо Байденом.
"Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после убийства афроамериканца и создания целого движения Black Lives Matter. Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на её территории", — сказал глава государства, имея в виду погромы и нарушения закона.
Путин заверил, что РФ сделает всё, чтобы не допустить подобного у себя. И причины этого кроются совсем не в страхе.
Напомним, Джордж Флойд погиб в мае 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы, начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия. В этом году экс-полицейский Шовин по решению присяжных был признан виновным в убийстве афроамериканца. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы.
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