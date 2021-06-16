Путин процитировал Толстого, говоря об итогах встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи со своим американским коллегой Джо Байденом заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона не может быть "семейного доверия", но "зарницы" его промелькнули.

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его — дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о перспективах отношений РФ и США.