Путин допустил возможность найти компромиссы с США по обмену осуждёнными

Россия и Соединённые Штаты могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.

"Мы говорили об этом. Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определённые компромиссы", — пояснил Путин.

Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США проработают этот вопрос в ближайшее время, уточнил глава государства.