Путин допустил возможность найти компромиссы с США по обмену осуждёнными
По его словам, этот вопрос будет проработан внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия и Соединённые Штаты могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.
"Мы говорили об этом. Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определённые компромиссы", — пояснил Путин.
Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США проработают этот вопрос в ближайшее время, уточнил глава государства.
Вместе с тем в ходе своей пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой президент России Владимир Путин подчеркнул, что они подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны. Отмечается, что Москве и Вашингтону удавалось демонстрировать прогресс в реализации общих целей касаемо вооружённых конфликтов даже в острые периоды истории.
Комментариев: 0