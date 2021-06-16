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Путин допустил возможность найти компромиссы с США по обмену осуждёнными

По его словам, этот вопрос будет проработан внешнеполитическими ведомствами двух стран.

16 июня, 17:00
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия и Соединённые Штаты могут найти "определённые компромиссы" по поводу обмена осуждёнными гражданами. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.

"Мы говорили об этом. Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определённые компромиссы", — пояснил Путин.

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Министерство иностранных дел России и Госдепартамент США проработают этот вопрос в ближайшее время, уточнил глава государства.

Вместе с тем в ходе своей пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой президент России Владимир Путин подчеркнул, что они подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны. Отмечается, что Москве и Вашингтону удавалось демонстрировать прогресс в реализации общих целей касаемо вооружённых конфликтов даже в острые периоды истории.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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