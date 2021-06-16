Путин отказался заглядывать в душу Байдену и "клясться в вечной любви"

Путин назвал Байдена опытным и конструктивным политическим лидером. Видео © LIFE

Президент США Джо Байден является опытным и конструктивным политическим лидером, заявил российский глава Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой. По его словам, "не со всеми лидерами так подробно идёт разговор".

В ходе беседы с Путиным Байден вспоминал о своей семье, что показывает уровень его моральных ценностей. Российский лидер выразил мнение, что в целом они говорили "на одном языке", однако это вовсе не означает, что надо заглядывать в душу.

"Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Отношения [России и США] всегда носят прагматический характер, — заключил российский лидер.