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Путин отказался заглядывать в душу Байдену и "клясться в вечной любви"

Глава государства при этом отметил, что они с американским коллегой в целом говорили "на одном языке".

16 июня, 16:58

Путин назвал Байдена опытным и конструктивным политическим лидером. Видео © LIFE

Президент США Джо Байден является опытным и конструктивным политическим лидером, заявил российский глава Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой. По его словам, "не со всеми лидерами так подробно идёт разговор".

В ходе беседы с Путиным Байден вспоминал о своей семье, что показывает уровень его моральных ценностей. Российский лидер выразил мнение, что в целом они говорили "на одном языке", однако это вовсе не означает, что надо заглядывать в душу.

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"Мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке, но это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе. Совсем нет. Отношения [России и США] всегда носят прагматический характер, — заключил российский лидер.

Встреча в узком составе началась около 14:36 и по плану должна была завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После этого к участникам саммита присоединились представители делегаций, эта встреча завершилась досрочно. Байден уже покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции.

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Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Лидеры стран пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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