"Меня это устроило": Путин рассказал о звонке Байдена с объяснениями после резких слов в его адрес
Глава государства отметил, что беседа была конструктивной.
Путин рассказал о звонке Байдена с объяснениями после резких слов в его адрес. Видео © LIFE
Президент США Джо Байден объяснял российскому лидеру Владимиру Путину своё оскорбительное заявление в его адрес в телефонном разговоре. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой в Женеве.
"По поводу резких заявлений. Все мы знаем эти заявления — президент Байден мне позвонил, он объяснился, меня это устроило. И разговор был конструктивный", — пояснил Путин.
Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.
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