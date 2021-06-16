Путин рассказал о звонке Байдена с объяснениями после резких слов в его адрес. Видео © LIFE

Президент США Джо Байден объяснял российскому лидеру Владимиру Путину своё оскорбительное заявление в его адрес в телефонном разговоре. Об этом глава государства рассказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой в Женеве.

"По поводу резких заявлений. Все мы знаем эти заявления — президент Байден мне позвонил, он объяснился, меня это устроило. И разговор был конструктивный", — пояснил Путин.