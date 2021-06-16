Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности
По его словам, с обеих сторон было продемонстрировано желание достигать стабильности в отношениях.
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Президент РФ Владимир Путин подвёл итоги прошедших в Женеве переговоров с американским лидером Джо Байденом. Он отметил, что на саммите не было никакой враждебности, а разговор был конструктивен.
"Я считаю, что не было никакой враждебности на встрече. По многим позициям наши оценки расходятся. Но с обеих сторон было продемонстрировано желание искать стабильности", — добавил глава российского государства.
Напомним, переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе, которые состоялись на швейцарской вилле "Ла Гранж", завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Сейчас Путин подводит итоги саммита на пресс-конференции.
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