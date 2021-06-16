Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности

Президент РФ Владимир Путин подвёл итоги прошедших в Женеве переговоров с американским лидером Джо Байденом. Он отметил, что на саммите не было никакой враждебности, а разговор был конструктивен.

"Я считаю, что не было никакой враждебности на встрече. По многим позициям наши оценки расходятся. Но с обеих сторон было продемонстрировано желание искать стабильности", — добавил глава российского государства.