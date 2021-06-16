НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности

По его словам, с обеих сторон было продемонстрировано желание достигать стабильности в отношениях.

16 июня, 15:58
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Президент РФ Владимир Путин подвёл итоги прошедших в Женеве переговоров с американским лидером Джо Байденом. Он отметил, что на саммите не было никакой враждебности, а разговор был конструктивен.

"Я считаю, что не было никакой враждебности на встрече. По многим позициям наши оценки расходятся. Но с обеих сторон было продемонстрировано желание искать стабильности", добавил глава российского государства.

Кремль опубликовал первое фото с переговоров Путина и Байдена в расширенном составе

Кремль опубликовал первое фото с переговоров Путина и Байдена в расширенном составе

Напомним, переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе, которые состоялись на швейцарской вилле "Ла Гранж", завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Сейчас Путин подводит итоги саммита на пресс-конференции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин — о движении BLM: Россия сочувствует народу США, но не допустит этого на своей территории

сегодня в 17:13

Путин процитировал Толстого, говоря об итогах встречи с Байденом

сегодня в 17:13

Путин и Байден не приглашали друг друга в гости

сегодня в 17:10

Путин — о суде над ФБК: организаторы публично звали детей на митинги и учили делать "коктейли Молотова"

сегодня в 17:04

Путин допустил возможность найти компромиссы с США по обмену осуждёнными

сегодня в 17:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1