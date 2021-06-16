Украине предрекли ещё более тяжёлые времена после встречи Путина и Байдена
По мнению эксперта, после переговоров лидеров двух сверхдержав Киев будет поставлен перед фактом выполнения ряда указаний.
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Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена может стать прорывом. Такое мнение выразил политолог Владимир Карасёв в беседе с РИА "ФАН".
Эксперт предположил, что основными темами переговоров между лидерами двух стран могут стать уход канцлера Германии Ангелы Меркель, распределение зон влияния и запуск "Северного потока — 2". Кроме того, он считает, что Россия станет фактором стабилизации отношений между Вашингтоном и Пекином. В то же время Москва будет играть ключевую роль к налаживанию отношений США и Ирана. Не оставят без внимания и Украину.
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"Украина. Ну куда ж без неё. Но в этот раз без неё будут решены ключевые вопросы. Киев будет поставлен перед фактом выполнения ряда указаний со стороны США. Вообще, Украину ждут ещё более трудные времена, связанные с грядущей потерей Донбасса и не только его", — считает Владимир Карасёв.
Также на саммите главы США и России могут обсудить борьбу с терроризмом и экологические проекты, считает политолог. В свою очередь он выразил уверенность, что встреча пройдёт в позитивной атмосфере.
Напомним, переговоры начались около 14:36 по московскому времени и по плану должны были завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После беседы в узком составе состоялись переговоры с участием делегаций. Саммит завершился досрочно, теперь Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции.
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