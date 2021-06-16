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"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество

Историческая встреча двух лидеров проходит сегодня на женевской вилле "Ла Гранж". Ожидается, что переговоры закончатся лишь к вечеру.

16 июня, 12:32
Фото © LIFE / Павел Баранов

Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент США Джо Байден надеется обсудить с президентом России не только разногласия, которые сложились в последнее время между двумя странами, но и сферы, в которых эти страны потенциально могли бы сотрудничать.

"Мы попытаемся определить, где у нас есть общие вопросы, по каким вопросам мы можем сотрудничать. Там, где у нас есть разногласия, нужно сделать всё для рационального и предсказуемого обсуждения вопросов", — сказал Байден.

Кроме того, говоря о России и Соединённых Штатах, глава Белого дома назвал страны "двумя великими державами".

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Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена проходят в несколько этапов. Первый этап с участием глав внешнеполитических министерств уже стартовал. Расширенная встреча, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Заключительный этап стартует в 17:40 по мск. После этого главы государств проведут пресс-конференции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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