"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество

Историческая встреча двух лидеров проходит сегодня на женевской вилле "Ла Гранж". Ожидается, что переговоры закончатся лишь к вечеру.