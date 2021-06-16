Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве вызвала резонанс и на финансовом рынке. С началом саммита глав двух государств курс рубля на Московской фондовой бирже начал расти.

Так, курс российской валюты находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро, свидетельствуют данные биржи на 14:31 мск.

Напомним, на вилле "Ла Гранж" стартовал саммит российского и американского президентов. Предполагается, что переговоры продлятся около пяти часов. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.