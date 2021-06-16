НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена

Ожидается, что переговоры глав двух государств будут длиться пять часов.

16 июня, 11:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве вызвала резонанс и на финансовом рынке. С началом саммита глав двух государств курс рубля на Московской фондовой бирже начал расти.

Аналитик объяснила, что может обрушить курс доллара до 60 рублей

Аналитик объяснила, что может обрушить курс доллара до 60 рублей

Так, курс российской валюты находится на уровне 71,86 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро, свидетельствуют данные биржи на 14:31 мск.

Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры

Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры

Напомним, на вилле "Ла Гранж" стартовал саммит российского и американского президентов. Предполагается, что переговоры продлятся около пяти часов. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество

сегодня в 12:32

Байден кивком головы ответил на вопрос, доверяет ли он Путину

сегодня в 12:26

Истребители швейцарских ВВС сопроводили самолёт Путина до Женевы

сегодня в 12:16

ЦБ не исключил сокращения объёмов выдачи льготной ипотеки

сегодня в 12:30

Футбольный клуб "Сочи" узнал соперника по первым матчам в Еврокубках в истории

сегодня в 12:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1