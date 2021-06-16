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Истребители швейцарских ВВС сопроводили самолёт Путина до Женевы

Лайнер главы государства приземлился в аэропорту в 13:30, после чего российский лидер направился на виллу "Ла Гранж".

16 июня, 12:16
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Истребители швейцарских Военно-воздушных сил сопроводили в своём воздушном пространстве российский борт номер один, на котором президент России Владимир Путин направлялся в Женеву на саммит с главой США Джо Байденом. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Да", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Напомним, Владимир Путин вылетел на встречу с американским коллегой сегодня до полудня, в то время как сам Байден прибыл в Женеву ещё накануне. Лайнер Путина приземлился в женевском аэропорту в 13:30, а уже через полчаса российский президент прибыл на виллу "Ла Гранж". Ожидается, что переговоры лидеров, которые стартовали в 14:30, пройдут в несколько этапов и продлятся около пяти часов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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