Истребители швейцарских ВВС сопроводили самолёт Путина до Женевы

Истребители швейцарских Военно-воздушных сил сопроводили в своём воздушном пространстве российский борт номер один, на котором президент России Владимир Путин направлялся в Женеву на саммит с главой США Джо Байденом. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.