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"Накопилось много вопросов": Путин оценил отношения Москвы и Вашингтона

Ближайшие несколько часов лидеры стран будут обсуждать накопившиеся проблемы и пути их решения.

16 июня, 11:59
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

В двусторонних отношениях России и Соединённых Штатов Америки накопилось достаточно большое количество вопросов, поэтому сегодняшняя встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна быть продуктивной. Такие мысли в начале переговоров выразил российский лидер.

"В российско-американских отношениях накопилось много вопросов. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", — сказал президент РФ.

Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры

Путин и Байден пожали друг другу руки и отправились на переговоры

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена проходят в несколько этапов. Первый этап с участием глав внешнеполитических министерств уже стартовал. Расширенная встреча, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Заключительный этап стартует в 17:40 по мск. После этого главы государств проведут пресс-конференции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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