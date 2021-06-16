В двусторонних отношениях России и Соединённых Штатов Америки накопилось достаточно большое количество вопросов, поэтому сегодняшняя встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена должна быть продуктивной. Такие мысли в начале переговоров выразил российский лидер.

"В российско-американских отношениях накопилось много вопросов. Надеюсь, наша встреча будет продуктивной", — сказал президент РФ.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена проходят в несколько этапов. Первый этап с участием глав внешнеполитических министерств уже стартовал. Расширенная встреча, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Заключительный этап стартует в 17:40 по мск. После этого главы государств проведут пресс-конференции.