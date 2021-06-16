Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились досрочно

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе, которые проходят на швейцарской вилле "Ла Гранж", завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.

Встреча в узком составе началась около 14:36 и по плану должна была завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После этого к участникам саммита присоединились представители делегаций и встреча продолжилась. Байден уже покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции. Кроме того, российская делегация уже прибыла в зал, где пообщается с прессой Владимир Путин.