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Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились досрочно

После этого оба президента должны ответить на вопросы журналистов на раздельных пресс-конференциях.

16 июня, 15:29
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/65869/photos/65908" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились досрочно. Видео © LIFE

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе, которые проходят на швейцарской вилле "Ла Гранж", завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.

Встреча в узком составе началась около 14:36 и по плану должна была завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После этого к участникам саммита присоединились представители делегаций и встреча продолжилась. Байден уже покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции. Кроме того, российская делегация уже прибыла в зал, где пообщается с прессой Владимир Путин.

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Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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