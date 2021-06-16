Лайф публикует фото зала, где пройдёт пресс-конференция Путина по итогам встречи с Байденом

Пока президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проводят переговоры на женевской вилле "Ла Гранж", журналисты готовятся к пресс-конференциям по итогу саммита. Как ранее сообщал Лайф, с журналистами лидеры стран будут общаться отдельно.

Уже сейчас зал, где будет проходить брифинг главы РФ Владимира Путина, заполнен представителями СМИ. Расстановка мест организована с учётом безопасной дистанции, а сама сцена, где будут выступать первые лица, находится на достаточном расстоянии от журналистов. При этом все они соблюдают масочный режим.



