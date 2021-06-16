Лайф публикует фото зала, где пройдёт пресс-конференция Путина по итогам встречи с Байденом
Рассадка журналистов организована с учётом санитарных требований, а сами они соблюдают масочный режим.
Фото © LIFE
Пока президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проводят переговоры на женевской вилле "Ла Гранж", журналисты готовятся к пресс-конференциям по итогу саммита. Как ранее сообщал Лайф, с журналистами лидеры стран будут общаться отдельно.
Уже сейчас зал, где будет проходить брифинг главы РФ Владимира Путина, заполнен представителями СМИ. Расстановка мест организована с учётом безопасной дистанции, а сама сцена, где будут выступать первые лица, находится на достаточном расстоянии от журналистов. При этом все они соблюдают масочный режим.
Напомним, переговоры начались около 14:36 по московскому времени. Они проходят в несколько этапов и предусматривают расширенный формат с участием делегаций, который стартовал в 17:00 по московскому времени. Вслед за ним пройдёт заключительный этап.
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