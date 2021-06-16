В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

В Женеве стартовали переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе. Встреча в узком составе продлилась около двух часов вместо заявленных часа и 15 минут.

Напомним, переговоры начались около 14:36 по московскому времени. Планируется, что за первым этапом расширенной встречи Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, последует второй, он назначен на 17:40 мск, но, судя по всему, состоится позже. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.