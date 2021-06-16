НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Женеве начались переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

Планируется, что за первым этапом расширенной встречи, в которой примут участие делегации двух стран, последует второй, он назначен на 17:40 мск, но, судя по всему, состоится позже.

16 июня, 14:05
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Женеве стартовали переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе. Встреча в узком составе продлилась около двух часов вместо заявленных часа и 15 минут.

Жёсткий настрой и несерьёзность намерений: Эксперт по этикету "прочла" цвета галстуков Путина и Байдена на встрече в Женеве

Жёсткий настрой и несерьёзность намерений: Эксперт по этикету "прочла" цвета галстуков Путина и Байдена на встрече в Женеве

Напомним, переговоры начались около 14:36 по московскому времени. Планируется, что за первым этапом расширенной встречи Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, последует второй, он назначен на 17:40 мск, но, судя по всему, состоится позже. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов. Общего подхода к прессе не предусмотрено.

Путин и Байден уже пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Байден — защитник, Путин — романтик: Физиономист оценил поведение президентов России и США на саммите в Женеве

сегодня в 13:52

Politico озвучила условия, при которых встреча Путина и Байдена будет считаться успешной

сегодня в 13:45

В Белом доме нашли новое объяснение кивку Байдена после вопроса о доверии Путину

сегодня в 13:41

Штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в Москве составят до миллиона рублей

сегодня в 14:16

В ЛНР заявили о наличии "неопровержимых доказательств" участия Протасевича в убийствах мирных жителей

сегодня в 14:08

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1