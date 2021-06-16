Изысканный цвет галстука президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом говорит о том, что глава государства настроен на жёсткое и решительное общение. Об этом в беседе с Лайфом рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

"Бордово-фиолетовый цвет однозначно статусный. Во-вторых, в нём есть красный луч. И это говорит о том, что динамичная позиция занята человеком и он её хочет продемонстрировать. Что касается расцветки, то там присутствует мелкий рисунок", — сказала эксперт, отметив, что в основном российский лидер на официальные мероприятия предпочитает классические цвета, чтобы не демонстрировать на публику какие-то личные пристрастия.

Мелкие ромбики на галстуке главы государства говорят о том, что человек привержен к определённым традициям, от которых он не отступает, отметила Николаева. По её словам, то, что Путин будет "очень жёстко и твёрдо отстаивать свои цели", читается в первую очередь в самом цвете галстука. В свою очередь, стилист Владимир Дубинин также подчеркнул "красноречивый" оттенок аксессуара одежды президента. Специалист считает, что это говорит о духовности, а также о силе воли его владельца.

А вот цвет галстука главы Белого дома у эксперта по этикету вызвал неоднозначное мнение. По словам Николаевой, голубой оттенок говорит о несерьёзности намерений Байдена. Для такого солидного случая, как саммит в Женеве, подобный цвет — весьма странный выбор, добавила собеседница.