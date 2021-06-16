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Жёсткий настрой и несерьёзность намерений: Эксперт по этикету "прочла" цвета галстуков Путина и Байдена на встрече в Женеве

Бордово-фиолетовый цвет, который выбрал российский президент, однозначно статусный, а вот голубой оттенок у американского лидера вызвал у собеседницы Лайфа неоднозначное мнение.

16 июня, 13:08
<p>Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Владимир Путин и Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Изысканный цвет галстука президента России Владимира Путина на встрече с американским коллегой Джо Байденом говорит о том, что глава государства настроен на жёсткое и решительное общение. Об этом в беседе с Лайфом рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

"Бордово-фиолетовый цвет однозначно статусный. Во-вторых, в нём есть красный луч. И это говорит о том, что динамичная позиция занята человеком и он её хочет продемонстрировать. Что касается расцветки, то там присутствует мелкий рисунок", — сказала эксперт, отметив, что в основном российский лидер на официальные мероприятия предпочитает классические цвета, чтобы не демонстрировать на публику какие-то личные пристрастия.

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Мелкие ромбики на галстуке главы государства говорят о том, что человек привержен к определённым традициям, от которых он не отступает, отметила Николаева. По её словам, то, что Путин будет "очень жёстко и твёрдо отстаивать свои цели", читается в первую очередь в самом цвете галстука. В свою очередь, стилист Владимир Дубинин также подчеркнул "красноречивый" оттенок аксессуара одежды президента. Специалист считает, что это говорит о духовности, а также о силе воли его владельца.

А вот цвет галстука главы Белого дома у эксперта по этикету вызвал неоднозначное мнение. По словам Николаевой, голубой оттенок говорит о несерьёзности намерений Байдена. Для такого солидного случая, как саммит в Женеве, подобный цвет — весьма странный выбор, добавила собеседница.

"Это говорит о том, что это в его (Джо Байдена. — Прим. Лайфа) понимании не торжественное и не столь важное событие, потому что в подобных случаях надевают всё-таки более тёмный оттенок галстука", — подытожила эксперт.

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Напомним, прямо сейчас на вилле "Ла Гранж" проходит саммит российского и американского президентов, продлятся переговоры около пяти часов. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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