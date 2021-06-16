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Байден кивком головы ответил на вопрос, доверяет ли он Путину

Ближайшие несколько часов лидеры стран будут вести общение за закрытыми дверями.

16 июня, 12:26
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент США Джо Байден кивком головы ответил на вопрос одного из журналистов в ходе российско-американского саммита в Женеве о том, доверяет ли он российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Как рассказала корреспондент газеты Politico Анита Кумар, дежурная по пресс-пулу, американский президент "утвердительно покивал головой вверх-вниз", когда ему представитель прессы задал соответствующий вопрос.

Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена

Рубль вырос на фоне встречи Путина и Байдена

Ранее Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи в Женеве. Глава государства выразил уверенность, что переговоры будут продуктивными. В ответ на это американский лидер заявил, что, по его мнению, "всегда лучше встречаться лицом к лицу". До начала общения за закрытыми дверями Путин даже обменялся с Байденом шуткой. Что конкретно рассказывал российский лидер главе Белого дома, похоже, останется только между ними, так как из-за постороннего шума невозможно услышать слова Путина.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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