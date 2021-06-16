Путин обменялся с Байденом шуткой перед началом переговоров

Путин обменялся с Байденом шуткой. Видео © LIFE

Перед началом переговоров президент России Владимир Путин обменялся шуткой с американским коллегой Джо Байденом. Это произошло, когда из зала для переговоров выводили журналистов.

Что конкретно рассказывал российский лидер главе Белого дома, похоже, останется только между ними, так как из-за постороннего шума невозможно услышать слова Путина. Впрочем, после той самой шутки видно, как оба президента рассмеялись. После того как зал покинули представители прессы, переговоры начались за закрытыми дверями.