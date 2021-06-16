Путин обменялся с Байденом шуткой перед началом переговоров
Что конкретно рассказывал российский лидер главе Белого дома, похоже, останется только между ними, так как из-за постороннего шума невозможно услышать слова Путина.
Путин обменялся с Байденом шуткой. Видео © LIFE
Перед началом переговоров президент России Владимир Путин обменялся шуткой с американским коллегой Джо Байденом. Это произошло, когда из зала для переговоров выводили журналистов.
Что конкретно рассказывал российский лидер главе Белого дома, похоже, останется только между ними, так как из-за постороннего шума невозможно услышать слова Путина. Впрочем, после той самой шутки видно, как оба президента рассмеялись. После того как зал покинули представители прессы, переговоры начались за закрытыми дверями.
Ранее Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения встречи в Женеве. Глава государства выразил уверенность, что переговоры будут продуктивными. В ответ на это американский лидер заявил, что, по его мнению, "всегда лучше встречаться лицом к лицу".
Напомним, прямо сейчас на вилле "Ла Гранж" проходит саммит российского и американского президентов, продлятся переговоры около пяти часов. Планируется, что расширенная встреча Байдена и Путина, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Второй этап этих переговоров назначен на 17:40 мск. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов.
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