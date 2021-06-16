Путин и Байден второй раз пожали друг другу руки

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вновь обменялись рукопожатиями. Второй раз это произошло внутри самой виллы "Ла Гранж" за несколько минут до начала переговоров.

Как сообщал Лайф, первый раз Путин и Байден пожали друг другу руки на крыльце виллы после того, как их представил президент Швейцарии Ги Пармелен. Тогда глава США первый протянул руку российскому коллеге.