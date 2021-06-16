Путин и Байден второй раз пожали друг другу руки
В ближайшие часы политики обсудят насущные вопросы двусторонних отношений, после чего дадут пресс-конференции.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вновь обменялись рукопожатиями. Второй раз это произошло внутри самой виллы "Ла Гранж" за несколько минут до начала переговоров.
Как сообщал Лайф, первый раз Путин и Байден пожали друг другу руки на крыльце виллы после того, как их представил президент Швейцарии Ги Пармелен. Тогда глава США первый протянул руку российскому коллеге.
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Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена проходят в несколько этапов. Первый этап с участием глав внешнеполитических министерств уже стартовал. Расширенная встреча, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Заключительный этап стартует в 17:40 по мск. После этого главы государств проведут пресс-конференции.
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