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Путин и Байден второй раз пожали друг другу руки

В ближайшие часы политики обсудят насущные вопросы двусторонних отношений, после чего дадут пресс-конференции.

16 июня, 12:46
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вновь обменялись рукопожатиями. Второй раз это произошло внутри самой виллы "Ла Гранж" за несколько минут до начала переговоров.

Как сообщал Лайф, первый раз Путин и Байден пожали друг другу руки на крыльце виллы после того, как их представил президент Швейцарии Ги Пармелен. Тогда глава США первый протянул руку российскому коллеге.

"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество

"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество

Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена проходят в несколько этапов. Первый этап с участием глав внешнеполитических министерств уже стартовал. Расширенная встреча, в которой примут участие делегации двух стран, начнётся в 15:55 мск. Заключительный этап стартует в 17:40 по мск. После этого главы государств проведут пресс-конференции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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