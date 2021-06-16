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Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Далее планируется расширенный саммит с участием делегаций двух стран, а затем — раздельные пресс-конференции президентов.

16 июня, 13:25
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена на швейцарской вилле "Ла Гранж" продлились почти два часа вместо заявленных часа и 15 минут.

"Закончили узкий [состав]", — сказал ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Переговоры начались около 14:36 по московскому времени и по плану должны были завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После переговоров в узком составе должны состояться два раунда с участниками делегаций. А затем Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции.

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Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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