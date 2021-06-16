Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились

Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена на швейцарской вилле "Ла Гранж" продлились почти два часа вместо заявленных часа и 15 минут.

Переговоры начались около 14:36 по московскому времени и по плану должны были завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После переговоров в узком составе должны состояться два раунда с участниками делегаций. А затем Путин и Байден проведут раздельные пресс-конференции.