Politico озвучила условия, при которых встреча Путина и Байдена будет считаться успешной
Журналисты подчеркнули, что после саммита особое внимание необходимо обратить на то, о чём и в каком порядке будут рассказывать главы государств.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Результаты встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве могут проявиться не сразу, однако, даже если лидеры договорятся о поддержании открытых связей во избежание каких-либо недопониманий с обеих сторон, это уже будет считаться успехом.
"Это не тот тип встреч, по итогам которых сразу можно объявить об успехе или его отсутствии. Нас призывали не ждать достижения каких-либо существенных договорённостей. Мы можем не знать годами, было ли что-то значимое", — говорится в статье газеты Politico.
"Две великие державы": Байден заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным как разногласия, так и сотрудничество
При этом авторы публикации отметили, что по итогам переговоров необходимо обратить внимание на то, о чём и в каком порядке будут рассказывать президенты после встречи. Благодаря этому можно будет понять, какие темы стали приоритетными, даже если по ним не было принято единое решение.
"Наибольшее значение может иметь то, если стороны согласятся поддерживать открытые линии связи..., чтобы избежать недопониманий, особенно если речь идёт о ядерном позиционировании", — подчеркнули авторы статьи.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена проходят в несколько этапов. Первый этап с участием глав внешнеполитических министерств уже завершился. Расширенная встреча, в которой примут участие делегации двух стран, была запланирована на 15:55 мск. Заключительный этап стартует в 17:40 по мск. После этого главы государств проведут пресс-конференции.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
В Белом доме нашли новое объяснение кивку Байдена после вопроса о доверии Путину
сегодня в 13:41
Переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились
сегодня в 13:25
Жёсткий настрой и несерьёзность намерений: Эксперт по этикету "прочла" цвета галстуков Путина и Байдена на встрече в Женеве
сегодня в 13:08
Комментариев: 0