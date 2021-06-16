Politico озвучила условия, при которых встреча Путина и Байдена будет считаться успешной

Результаты встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве могут проявиться не сразу, однако, даже если лидеры договорятся о поддержании открытых связей во избежание каких-либо недопониманий с обеих сторон, это уже будет считаться успехом.

"Это не тот тип встреч, по итогам которых сразу можно объявить об успехе или его отсутствии. Нас призывали не ждать достижения каких-либо существенных договорённостей. Мы можем не знать годами, было ли что-то значимое", — говорится в статье газеты Politico.

При этом авторы публикации отметили, что по итогам переговоров необходимо обратить внимание на то, о чём и в каком порядке будут рассказывать президенты после встречи. Благодаря этому можно будет понять, какие темы стали приоритетными, даже если по ним не было принято единое решение.

"Наибольшее значение может иметь то, если стороны согласятся поддерживать открытые линии связи..., чтобы избежать недопониманий, особенно если речь идёт о ядерном позиционировании", — подчеркнули авторы статьи.