В Белом доме нашли новое объяснение кивку Байдена после вопроса о доверии Путину

Директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд опровергла ранее появившуюся в прессе новость о том, что президент США Джо Байден кивком головы ответил на вопрос, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину.

"Это была хаотичная давка, репортёры кричали поверх друг друга. Президент совершенно очевидно не отвечал на какой-либо конкретный вопрос, а просто кивнул в знак того, что признаёт прессу в целом", — написала в "Твиттере" представитель Белого дома.