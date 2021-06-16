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В Белом доме нашли новое объяснение кивку Байдена после вопроса о доверии Путину

В администрации американского лидера уверены, что его жест не мог быть ответом на вопрос журналиста о российском коллеге.

16 июня, 13:41
<p>Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma

Директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд опровергла ранее появившуюся в прессе новость о том, что президент США Джо Байден кивком головы ответил на вопрос, доверяет ли он российскому коллеге Владимиру Путину.

"Это была хаотичная давка, репортёры кричали поверх друг друга. Президент совершенно очевидно не отвечал на какой-либо конкретный вопрос, а просто кивнул в знак того, что признаёт прессу в целом", — написала в "Твиттере" представитель Белого дома.

Байден кивком головы ответил на вопрос, доверяет ли он Путину

Байден кивком головы ответил на вопрос, доверяет ли он Путину

Бедингфилд напомнила, что всего два дня назад Байден уже комментировал тему доверия к российскому президенту. Тогда он публично заявил: "Сначала проверяй, потом доверяй".

Напомним, прямо сейчас на вилле "Ла Гранж" проходит саммит российского и американского президентов, продлятся переговоры около пяти часов. Беседа в узком составе уже завершилась, далее планируется расширенная встреча с участием делегаций двух стран. По окончании саммита оба президента соберут пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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