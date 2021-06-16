Президент США Джо Байден на встрече со своим коллегой Владимиром Путиным находится в "позе защитника при пробитии штрафного", в то время как российский лидер активно идёт на контакт. Об этом Лайфу рассказал бывший сотрудник спецслужб, психолог-физиономист, эксперт по анализу поведения Артём Павлов.

"Путин инициирует рукопожатие сам, активно идёт в контакт и даже слишком приближается к Байдену. Там такой момент есть, после равного рукопожатия Путин делает некоторые движения назад-вперёд. То есть выравнивает комфортное расстояние. Говорит это о его активности, у него опять какие-то предложения, активная позиция", — объясняет Павлов.

По его словам, Байден выглядит стабильно и холодно, его поза говорит о том, что приехал он с готовой позицией и без возможности какого-то гибкого диалога. На рукопожатии же американский президент находился в позе защитника при пробитии штрафного удара, уточнил эксперт.

На формальной части было то же самое. Российский лидер, по мнению физиономиста, невербально демонстрирует стремление к адекватному диалогу, в то время как американский коллега готов общаться только с той позиции, которая была заранее выработана.

"Путин, конечно, такой в этом смысле романтик, то есть каждый раз он едет на переговоры, надеясь переломить ситуацию и выйти в какой-то доверительный более-менее или адекватный диалог, и каждый раз натыкается на формальную позицию", — добавил собеседник.