Байден — защитник, Путин — романтик: Физиономист оценил поведение президентов России и США на саммите в Женеве
По мнению эксперта, Путин приехал на встречу с инициативами и готовностью к диалогу, в то время как Байден будет чётко отстаивать заранее выбранную позицию.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент США Джо Байден на встрече со своим коллегой Владимиром Путиным находится в "позе защитника при пробитии штрафного", в то время как российский лидер активно идёт на контакт. Об этом Лайфу рассказал бывший сотрудник спецслужб, психолог-физиономист, эксперт по анализу поведения Артём Павлов.
"Путин инициирует рукопожатие сам, активно идёт в контакт и даже слишком приближается к Байдену. Там такой момент есть, после равного рукопожатия Путин делает некоторые движения назад-вперёд. То есть выравнивает комфортное расстояние. Говорит это о его активности, у него опять какие-то предложения, активная позиция", — объясняет Павлов.
По его словам, Байден выглядит стабильно и холодно, его поза говорит о том, что приехал он с готовой позицией и без возможности какого-то гибкого диалога. На рукопожатии же американский президент находился в позе защитника при пробитии штрафного удара, уточнил эксперт.
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На формальной части было то же самое. Российский лидер, по мнению физиономиста, невербально демонстрирует стремление к адекватному диалогу, в то время как американский коллега готов общаться только с той позиции, которая была заранее выработана.
"Путин, конечно, такой в этом смысле романтик, то есть каждый раз он едет на переговоры, надеясь переломить ситуацию и выйти в какой-то доверительный более-менее или адекватный диалог, и каждый раз натыкается на формальную позицию", — добавил собеседник.
Напомним, к настоящему моменту переговоры Путина и Байдена в узком составе завершились, они продолжались почти два часа. Далее должны пройти два раунда с участниками делегаций. А затем главы государств проведут раздельные пресс-конференции, где ответят на вопросы журналистов.
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