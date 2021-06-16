Кремль опубликовал первое фото с переговоров Путина и Байдена в расширенном составе

На сайте Кремля опубликованы первые фотографии с переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в расширенном составе. Встреча глав двух государств проходит на вилле "Ла Гранж" в Женеве.

Отметим, что в зале, где происходит общение лидеров двух стран, также находятся глава МИД РФ Сергей Лавров, начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, посол в США Анатолий Антонов, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, специальный представитель российского лидера по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Со стороны США присутствуют также госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.