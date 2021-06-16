Байден использовал шпаргалки на переговорах с Путиным в Женеве. Видео © LIFE

Президент США Джо Байден перед началом узкой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным подглядывал в шпаргалки. Это удалось заснять журналистам, которых пустили в зал для переговоров на несколько минут. На кадрах видно, как американский президент достаёт из папки, лежащей на его коленях, маленький белый листочек бумаги, однако, что именно было написано на нём, неизвестно.

Как рассказал Лайфу директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, Байден каждый раз испытывает страшный стресс и ему необходимы такие "помощники" на двусторонних встречах.

"Думаю, он переживает огромный стресс и делает сверхусилия всякий раз, когда ему приходится проводить двусторонние встречи. Недаром основная часть встречи Байдена с Путиным происходит в закрытом формате. Это человек со старческой деменцией, и для него это страшный стресс. Но он оказался заложником либеральной системы для того, чтобы перезапустить глобалистский проект", — считает Коровин.

Эксперт заметил, что Байден на встречах должен присутствовать по протоколу, вот его и "таскают, как мешок с картошкой, усаживают и говорят за него". Коровин заметил, что без подсказок президент будет "сидеть и молчать".

"Причём шпаргалки ему нужны даже для приветственной части. И вот представьте его общее состояние психологическое, психическое и интеллектуальное, моральное. Это человек в страшном стрессе, и его можно только пожалеть", — добавил собеседник.