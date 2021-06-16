НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин — о Навальном: Он знал, что нарушает закон

Глава государства сделал вывод, что блогер сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным.

16 июня, 16:31

"Знал, что нарушает закон": Путин заявил, что Навальный "сознательно хотел быть задержанным". Видео © LIFE

Российский блогер Алексей Навальный отдавал себе отчёт в том, что нарушает российские законы, однако сознательно их игнорировал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Этот человек знал, что нарушает действующие в РФ законы. Он был обязан отмечаться, как дважды осуждённый. Сознательно игнорируя требования закона, он выехал за границу на лечение. Как только вышел из больницы, разместил свои видеосюжеты в Интернете. Он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным", — сказал российский президент, отвечая на вопрос журналиста.

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать": Путин отверг версию о попытке ликвидации Навального

"У нас нет такого обычая — кого-либо убивать": Путин отверг версию о попытке ликвидации Навального

Напомним, сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1