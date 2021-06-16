Путин — о Навальном: Он знал, что нарушает закон

Российский блогер Алексей Навальный отдавал себе отчёт в том, что нарушает российские законы, однако сознательно их игнорировал. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Этот человек знал, что нарушает действующие в РФ законы. Он был обязан отмечаться, как дважды осуждённый. Сознательно игнорируя требования закона, он выехал за границу на лечение. Как только вышел из больницы, разместил свои видеосюжеты в Интернете. Он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным", — сказал российский президент, отвечая на вопрос журналиста.