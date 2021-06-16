Путин назвал единственное обязательство России по поводу Украины. Видео © LIFE

У России есть единственное обязательство по поводу ситуации на востоке Украины — способствовать реализации Минских соглашений. Об этом по итогам переговоров с главой США Джо Байденом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути без всякого сомнения", — подчеркнул Путин.