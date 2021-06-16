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Путин назвал единственное обязательство России по поводу Украины

Он подчеркнул, что если Киев готов к такому решению проблемы на востоке страны, то Москва несомненно пойдёт навстречу.

16 июня, 16:14

Путин назвал единственное обязательство России по поводу Украины. Видео © LIFE

У России есть единственное обязательство по поводу ситуации на востоке Украины — способствовать реализации Минских соглашений. Об этом по итогам переговоров с главой США Джо Байденом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути без всякого сомнения", — подчеркнул Путин.

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Как ранее сообщал Лайф, Владимир Путин заявлял о нежелании Украины исполнять Минские соглашения. По его словам, киевские власти просто не хотят вести какой-либо диалог с жителями Донбасса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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