Путин назвал единственное обязательство России по поводу Украины
Он подчеркнул, что если Киев готов к такому решению проблемы на востоке страны, то Москва несомненно пойдёт навстречу.
Путин назвал единственное обязательство России по поводу Украины. Видео © LIFE
У России есть единственное обязательство по поводу ситуации на востоке Украины — способствовать реализации Минских соглашений. Об этом по итогам переговоров с главой США Джо Байденом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно — способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути без всякого сомнения", — подчеркнул Путин.
Как ранее сообщал Лайф, Владимир Путин заявлял о нежелании Украины исполнять Минские соглашения. По его словам, киевские власти просто не хотят вести какой-либо диалог с жителями Донбасса.
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