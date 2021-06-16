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Путин заявил, что тема Украины обсуждалась на встрече с Байденом, но не подробно

По словам российского лидера, также вскользь затрагивался и вопрос возможного вступления Незалежной в НАТО.

16 июня, 16:10
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Президент России Владимир Путин заявил, что тема Украины в ходе встречи с лидером США Джо Байденом обсуждалась не очень подробно, а вопрос вступления данного государства в НАТО затрагивался лишь "мазком".

"Что касается Украины, то тема затрагивалась, не могу сказать, что очень подробно. Президент Байден согласен, что в основе урегулирования лежат Минские соглашения. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась мазком, обсуждать нечего", — сказал Путин.

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились досрочно

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе завершились досрочно

Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Сейчас Путин подводит итоги саммита на пресс-конференции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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