Путин: США объявили Россию своим врагом ещё в 2017 году

Вашингтон объявил Москву своим врагом ещё в 2017 году и, в соответствии с этим, поддерживает те российские организации, деятельность которых направлена на сдерживание России. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита РФ – США.

"Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые её сдерживают. А это цель Соединённых Штатов, заявленная публично", — сказал Путин.