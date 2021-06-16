Путин: США объявили Россию своим врагом ещё в 2017 году
Президент задался вопросом, какие организации поддерживает Вашингтон в РФ, если Москва является "врагом".
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Вашингтон объявил Москву своим врагом ещё в 2017 году и, в соответствии с этим, поддерживает те российские организации, деятельность которых направлена на сдерживание России. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита РФ – США.
"Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые её сдерживают. А это цель Соединённых Штатов, заявленная публично", — сказал Путин.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, а затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Сейчас Путин подводит итоги саммита на пресс-конференции.
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