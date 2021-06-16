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Путин: Москва не устраивает учения у государственных границ США, в отличие от Вашингтона

Президент также подчеркнул, что на Кремле и Белом доме лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.

16 июня, 16:31

Москва не устраивает учения у государственных границ США, в отличие от Вашингтона. Видео © LIFE

Вашингтон периодически проводит военные учения у государственных границ России, хотя Москва не позволяет себе подобного рода действий. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой США Джо Байденом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается учений: мы проводим учения на своей территории так же, как Соединённые Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам США. К сожалению, наши американские партнёры делают это прямо сейчас", — сказал Путин.

Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности

Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности

Вместе с тем российский лидер заявил, что как на Соединённых Штатах, так и на России лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.

Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе, которая состоялась на женевской вилле "Ла Гранж", завершилась чуть раньше, чем планировалось. Изначально предполагалось, что главы государств будут общаться до 19:00 по московскому времени.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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