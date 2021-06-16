Путин заявил об особой ответственности России и США за стабильность в мире

Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит как на России, так и на США. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.

"На Соединённых Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами", — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что страны являются лидерами и по количеству боезапасов, боеголовок, средств доставки, а также по уровню и по качеству современности ядерных вооружений. Россия эту ответственность осознаёт, заверил президент.