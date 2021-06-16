Путин заявил об особой ответственности России и США за стабильность в мире
По словам главы государства, это исходит из того, что две страны являются крупнейшими ядерными державами.
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Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит как на России, так и на США. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.
"На Соединённых Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами", — сказал Путин.
Глава государства уточнил, что страны являются лидерами и по количеству боезапасов, боеголовок, средств доставки, а также по уровню и по качеству современности ядерных вооружений. Россия эту ответственность осознаёт, заверил президент.
Встреча в узком составе началась около 14:36 и по плану должна была завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После этого к участникам саммита присоединились представители делегаций, эта встреча завершилась досрочно. Байден уже покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции. Кроме того, российская делегация уже прибыла в зал, где пообщается с прессой Владимир Путин.
Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками.
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