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Путин заявил об особой ответственности России и США за стабильность в мире

По словам главы государства, это исходит из того, что две страны являются крупнейшими ядерными державами.

16 июня, 16:16
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Особая ответственность за стратегическую стабильность в мире лежит как на России, так и на США. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом.

"На Соединённых Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами", — сказал Путин.

Глава государства уточнил, что страны являются лидерами и по количеству боезапасов, боеголовок, средств доставки, а также по уровню и по качеству современности ядерных вооружений. Россия эту ответственность осознаёт, заверил президент.

Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо

Путин заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо

Встреча в узком составе началась около 14:36 и по плану должна была завершиться в 15:45, однако главы государств беседовали до 16:19. После этого к участникам саммита присоединились представители делегаций, эта встреча завершилась досрочно. Байден уже покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции. Кроме того, российская делегация уже прибыла в зал, где пообщается с прессой Владимир Путин.

Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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