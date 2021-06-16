Путин подтвердил, что обсуждал с Байденом тему соблюдения прав человека в РФ

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден поднимал вопрос прав человека на переговорах в Женеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи.

"Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе", — сказал российский лидер.