Путин подтвердил, что обсуждал с Байденом тему соблюдения прав человека в РФ
Российский лидер отметил, что данный вопрос был поднят по инициативе его американского коллеги.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Лидер Соединённых Штатов Джо Байден поднимал вопрос прав человека на переговорах в Женеве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи.
"Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе", — сказал российский лидер.
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Сейчас Путин подводит итоги саммита на пресс-конференции.
Встреча Путина и Байдена в Женеве
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