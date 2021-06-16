Путин назвал безосновательными опасения США из-за милитаризации Арктики

Россия и США должны сотрудничать по вопросам освоения Арктики, и эта тема широко затрагивалась на саммите с американским президентом Джо Байденом. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

"Эта тема обсуждалась в широком формате и достаточно подробно. Освоение Арктики вообще и Северного морского пути представляет интерес для многих стран. Я глубоко убеждён, что мы можем и должны сотрудничать, в том числе с США", — сказал глава государства.

По его словам, озабоченность американской стороны милитаризацией Арктики не имеет под собой оснований. Россия в этом регионе не делает ничего такого, чего не было во времена СССР, отметил Путин. Москва занимается там восстановлением военной и пограничной инфраструктуры, а также вопросами, связанными с охраной природы. Также в Арктике создаётся база МЧС для возможности спасения людей на море или защиты окружающей среды.