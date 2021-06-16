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Путин назвал безосновательными опасения США из-за милитаризации Арктики

Москва в этом регионе занимается восстановлением военной и пограничной инфраструктуры, а также вопросами, связанными с охраной природы, подчеркнул он.

16 июня, 16:43
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65870/photos/65922" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Россия и США должны сотрудничать по вопросам освоения Арктики, и эта тема широко затрагивалась на саммите с американским президентом Джо Байденом. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

"Эта тема обсуждалась в широком формате и достаточно подробно. Освоение Арктики вообще и Северного морского пути представляет интерес для многих стран. Я глубоко убеждён, что мы можем и должны сотрудничать, в том числе с США", — сказал глава государства.

По его словам, озабоченность американской стороны милитаризацией Арктики не имеет под собой оснований. Россия в этом регионе не делает ничего такого, чего не было во времена СССР, отметил Путин. Москва занимается там восстановлением военной и пограничной инфраструктуры, а также вопросами, связанными с охраной природы. Также в Арктике создаётся база МЧС для возможности спасения людей на море или защиты окружающей среды.

Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности

Путин заявил, что на встрече с Байденом не было никакой враждебности

Ранее в МИД России объяснили восстановление военных объектов в Арктике. Представители РФ неоднократно заявляли, что военная активность страны в Арктике никак не нарушает международные договоры и не угрожает безопасности других государств, отметил представитель дипведомства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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