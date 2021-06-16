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Путин и Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны

Отмечается, что Москве и Вашингтону удавалось демонстрировать прогресс в реализации общих целей касаемо вооружённых конфликтов даже в острые периоды истории.

16 июня, 16:47
<p>Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Россия и США привержены принципу, что ядерная война не должна быть развязана. Соответствующее совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отмечается в документе, Москве и Вашингтону удавалось демонстрировать прогресс в реализации общих целей по снижению рисков вооружённых конфликтов и развязывания ядерной войны даже в очень напряжённые периоды.

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"Недавнее продление договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении лидеров.

Вместе с тем в ходе своей пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой президент России Владимир Путин подчеркнул, что и на Москве, и на Вашингтоне лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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