Путин и Байден подтвердили приверженность принципу недопущения ядерной войны

Россия и США привержены принципу, что ядерная война не должна быть развязана. Соответствующее совместное заявление лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена опубликовала пресс-служба Кремля.

Как отмечается в документе, Москве и Вашингтону удавалось демонстрировать прогресс в реализации общих целей по снижению рисков вооружённых конфликтов и развязывания ядерной войны даже в очень напряжённые периоды.

"Недавнее продление договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении лидеров.