Путин ответил на вопрос об иллюзиях от встречи с Байденом. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких иллюзий после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

"У меня и старых-то никогда не было, а вы говорите про новые. Откуда вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может", — отметил глава государства.