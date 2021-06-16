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"У меня и старых-то не было": Путин ответил на вопрос о "новых иллюзиях" от встречи с Байденом

Глава российского государства на пресс-конференции подвёл итоги встречи с американским лидером.

16 июня, 16:57
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Путин ответил на вопрос об иллюзиях от встречи с Байденом. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких иллюзий после переговоров с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

"У меня и старых-то никогда не было, а вы говорите про новые. Откуда вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может", — отметил глава государства.

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Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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