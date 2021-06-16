Путин — об обсуждении "красных линий" с Байденом: Так далеко мы не дошли
Главы двух государств в ходе переговоров в Женеве затронули вопросы кибербезопасности, стратегической стабильности и другие темы.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон в целом понимают друг друга в вопросе пересечения так называемых красных линий. Между тем этот вопрос подробно не затрагивался в ходе саммита глав России и США в Женеве.
"В целом нам понятно, о чём говорят наши американские партнёры, и им понятно, о чём мы говорим, когда речь заходит о "красных линиях". Но, должен сказать откровенно, далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить — мы до этого, конечно, не дошли", — сказал глава российского государства.
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Путин отметил, что на двусторонней встрече в Женеве Россия и США "договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности, так же как и по Арктике, и некоторым другим направлениям". По словам российского лидера, "всё это постепенно должно стать предметом обсуждений и договорённостей".
Напомним, сегодня на вилле "Ла Гранж" в Женеве президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам, которые завершились чуть раньше, чем планировалось. По плану главы государств должны были общаться до 19:00 по московскому времени. Сейчас Путин подводит итоги саммита на пресс-конференции.
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