Путин — о суде над ФБК: Организаторы публично звали детей на митинги и учили делать "коктейли Молотова"

Владимир Путин прокомментировал суд над ФБК. Видео © LIFE

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* был внесён в список экстремистских организаций в связи с тем, что публично призывал к массовым беспорядкам, в том числе и несовершеннолетних россиян. Об этом во время брифинга по итогам российско-американского саммита в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин.

"Та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличное мероприятие несовершеннолетних. Это запрещено российским законом", — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов.

Кроме того, по словам главы государства, организаторы несогласованных акций публиковали в открытом доступе данные о сотрудниках правоохранительных органов, а также давали инструкции о том, как в домашних условиях изготавливать "коктейли Молотова".

Напомним, 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал Фонд борьбы с коррупцией, признав организацию экстремистской.