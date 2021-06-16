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Путин — о суде над ФБК: Организаторы публично звали детей на митинги и учили делать "коктейли Молотова"

Сейчас организация признана экстремистской и ликвидирована по решению Московского городского суда от 9 июня 2021 года.

16 июня, 17:04

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Владимир Путин прокомментировал суд над ФБК. Видео © LIFE

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* был внесён в список экстремистских организаций в связи с тем, что публично призывал к массовым беспорядкам, в том числе и несовершеннолетних россиян. Об этом во время брифинга по итогам российско-американского саммита в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин.

"Та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличное мероприятие несовершеннолетних. Это запрещено российским законом", — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов.

"Законное и обоснованное": Прокурор прокомментировал решение суда ликвидировать ФБК

"Законное и обоснованное": Прокурор прокомментировал решение суда ликвидировать ФБК

Кроме того, по словам главы государства, организаторы несогласованных акций публиковали в открытом доступе данные о сотрудниках правоохранительных органов, а также давали инструкции о том, как в домашних условиях изготавливать "коктейли Молотова".

Напомним, 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал Фонд борьбы с коррупцией, признав организацию экстремистской.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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