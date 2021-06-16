Путин — о суде над ФБК: Организаторы публично звали детей на митинги и учили делать "коктейли Молотова"
Сейчас организация признана экстремистской и ликвидирована по решению Московского городского суда от 9 июня 2021 года.
Фото © ТАСС / Метцель Михаил
Владимир Путин прокомментировал суд над ФБК. Видео © LIFE
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* был внесён в список экстремистских организаций в связи с тем, что публично призывал к массовым беспорядкам, в том числе и несовершеннолетних россиян. Об этом во время брифинга по итогам российско-американского саммита в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин.
"Та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличное мероприятие несовершеннолетних. Это запрещено российским законом", — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов.
Кроме того, по словам главы государства, организаторы несогласованных акций публиковали в открытом доступе данные о сотрудниках правоохранительных органов, а также давали инструкции о том, как в домашних условиях изготавливать "коктейли Молотова".
Напомним, 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал Фонд борьбы с коррупцией, признав организацию экстремистской.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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