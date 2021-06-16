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Путин и Байден не приглашали друг друга в гости

По словам главы государства, для таких визитов должны созреть условия.

16 июня, 17:10
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден не приглашали друг друга посетить свои страны. Об этом рассказал российский президент по итогам саммита, прошедшего в Женеве.

"Президент Байден не приглашал меня в гости. Я тоже не делал таких предложений. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия", — сказал глава государства.

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Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Перед переговорами президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками. Саммит завершился досрочно. Байден покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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