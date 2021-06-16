Путин и Байден не приглашали друг друга в гости
По словам главы государства, для таких визитов должны созреть условия.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден не приглашали друг друга посетить свои страны. Об этом рассказал российский президент по итогам саммита, прошедшего в Женеве.
"Президент Байден не приглашал меня в гости. Я тоже не делал таких предложений. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия", — сказал глава государства.
Напомним, кортеж Владимира Путина прибыл на виллу "Ла Гранж" чуть раньше, чем кортеж Байдена. Обоих президентов встретил швейцарский коллега. Перед переговорами президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками. Саммит завершился досрочно. Байден покинул виллу "Ла Гранж", кортеж доставит его к месту проведения пресс-конференции.
Комментариев: 0