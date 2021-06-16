Проценко рассказал, когда перенёсшим коронавирус стоит задуматься о вакцинации
Медик отметил, что, несмотря на прививку, риск заражения остаётся, однако после введения вакцины от ковида болезнь протекает легче.
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Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что перенёсшим коронавирус стоит задуматься о прививке от ковида спустя 7–9 месяцев после болезни. Об этом медик рассказал в прямом эфире с писателем Александром Цыпкиным в "Инстаграме", отвечая на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто перенёс инфекцию, и когда.
"Я бы об этом задумался, наверное, через 7–8 месяцев, потому что те наблюдения, которые имеют место быть сейчас, они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через 8–9 месяцев снижается", — отметил Проценко.
По словам медика, за период с 31 декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано 23,3 тысячи пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее получили один или оба компонента вакцины.
"Прививка – не прививка, риски инфицирования заболеванием остаются. Вопрос в тяжести [протекания] болезни", — подчеркнул главврач больницы в Коммунарке.
Ранее Проценко назвал обязательную вакцинацию единственным способом победить пандемию коронавируса. Доктор отметил, что причинами роста заболеваемости в российской столице стали общая расслабленность горожан и "фееричное" отношение к медицинским маскам.
Напомним, 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры введены в Подмосковье.
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