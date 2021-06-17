Денис Проценко назвал обязательную вакцинацию единственным выходом из сложившейся в России ситуации с развитием коронавируса. Граждан страны не удалось убедить в том, что вакцинация необходима для обретения коллективного иммунитета, и в итоге только в Коммунарке на сегодняшний день находится 1447 пациентов с тяжёлой формой ковида или из-за осложнений, вызванных болезнью.

К июлю в России должно было быть привито около трети населения (примерно 50 млн человек), однако фактически привилось всего около 15 млн человек, и, по мнению врачей, ситуация в стране близка к катастрофической. При том что вакцины против коронавируса в России находятся в открытом доступе практически с октября прошлого года, а с декабря-января они стали доступны самым широким слоям населения.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Люди устали, расслабились, наплевательски относились к ношению масок, и в итоге это привело к тому, к чему привело. Называйте это третьей волной, если хотите, — говорит Денис Проценко.

Вчера в Москве начали открывать новые-старые больницы под обслуживание "ковид"-больных. Возвращаются красные зоны, заново включают аппараты ИВЛ и рассматривают возможность расширения запаса коек под тяжёлых больных.

По прогнозам экспертов, через две-три недели волна, которая началась в крупных городах страны, заново перехлестнётся в регионы. Помимо внутренних причин появления третьей волны сыграли свою роль и завезённые штаммы коронавируса из других стран.

Наибольшие опасения вызывает коронавирус версии "Дельта" — так назвали индийский штамм коронавируса, у которого гораздо выше уровень заражаемости, то есть он распространяется гораздо быстрее, и человек начинает ощущать влияние болезни намного раньше.

— Сейчас в больницы поступает больше людей, чем в пиковые дни первой и второй волны. И мы видим, как укоротился инкубационный период развития болезни. Клиническая картина сильно не поменялась, но мы совершенно чётко видим, как появляются пациенты, не реагирующие на стандартные приёмы и методики лечения ковида.

Экстренная ситуация с заболеваемостью в России потребовала экстренных мер. В Москве и Подмосковье принято решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг (магазины, кафе, кинотеатры, банки и так далее), а также работников бюджетной сферы. И хотя пока в руководстве страны нет решения об обязательной вакцинации по всей стране, не исключено, что в ближайшие дни или недели это решение будет принято, причём в первую очередь в связи с инертностью населения, которое самостоятельно прививаться не хочет, чем ставит под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

При этом Денис Проценко уверен, что, если обязательная вакцинация будет введена по всей стране, необходимо разработать ряд критериев, чтобы оградить от опасности тех граждан, которые вакцинироваться не могут по объективным причинам.

Проблема с вакцинацией в России ещё и в том, что сам сертификат вакцинирования для ряда не самых добропорядочных чиновников или лиц, к ним приближённых, стал инструментом обогащения. То есть сертификаты продавались людям, которые пытались избежать вакцинирования.

Казалось бы, сюр — люди из Италии и Германии пытаются попасть в Россию, чтобы получить бесплатный укол "Спутника V", и готовы тратить любые деньги на то, чтобы добраться до Москвы или Петербурга и пройти вакцинацию, а люди в России тратят огромные деньги, чтобы сделать вид, что они вакцинировались, и рискуют своей жизнью и здоровьем и жизнью окружающих.