В Италии показали жёсткие кадры аварии на канатной дороге, где погибло 14 человек
Кабина с пассажирами почти прибыла к станции, когда один из тросов оборвался и люди полетели вниз.
Фото © Twitter / Tg3
Итальянские СМИ показали жёсткое видео с кадрами обрыва кабины на канатной дороге Стреза — Моттароне. В результате данного инцидента, который произошёл в конце мая, погибло 14 человек.
На кадрах, опубликованных телеканалом Tg3 в "Твиттере" видно, что кабина с пассажирами почти прибыла к станции, когда оборвался один из тросов, и она резко поехала в обратном направлении, набирая скорость. Проехав одну из опор, кабинка подскочила и окончательно слетела с тросов, упав на землю.
Напомним, трагедия произошла в провинции Пьемонт в Италии. Трос с кабинкой оборвался за 100 метров до конечного пункта, который располагается на вершине горы Монтероне высотой почти 1,5 тысячи метров.
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