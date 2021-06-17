В Италии показали жёсткие кадры аварии на канатной дороге, где погибло 14 человек

Итальянские СМИ показали жёсткое видео с кадрами обрыва кабины на канатной дороге Стреза — Моттароне. В результате данного инцидента, который произошёл в конце мая, погибло 14 человек.

На кадрах, опубликованных телеканалом Tg3 в "Твиттере" видно, что кабина с пассажирами почти прибыла к станции, когда оборвался один из тросов, и она резко поехала в обратном направлении, набирая скорость. Проехав одну из опор, кабинка подскочила и окончательно слетела с тросов, упав на землю.