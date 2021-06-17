На Украине показали видео с уничтожением нарисованного российского танка Т-90
Также там похвастались, как уничтожают беспилотник, похожий на российский "Орион".
Кадр видео © YouTube / Aircombatevolution
На Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, сообщает Defense Express.
Портал опубликовал видео, на котором дрон сначала наносит удар по беспилотнику, похожему на российский (БПЛА) "Орион", а затем уничтожает модель российского танка Т-90. Отмечается, что летательный аппарат способен подниматься на высоту до 13,5 км и развивать почти звуковую скорость — 0,95 Маха. По словам разработчиков, ACE ONE сможет атаковать как наземные, так и воздушные цели и переносить оружие весом до тонны.
По данным портала, предварительная стоимость одного комплекса из трёх летательных аппаратов и наземной станции управления — $12–13 млн.
В последнее время на Украине участились угрозы в адрес России. Так, буквально в день РФ, 12 июня, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в прямом эфире призвал создать собственные ракеты, способные достать до Урала.
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