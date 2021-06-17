На Украине показали видео с уничтожением нарисованного российского танка Т-90

Портал опубликовал видео, на котором дрон сначала наносит удар по беспилотнику, похожему на российский (БПЛА) "Орион", а затем уничтожает модель российского танка Т-90. Отмечается, что летательный аппарат способен подниматься на высоту до 13,5 км и развивать почти звуковую скорость — 0,95 Маха. По словам разработчиков, ACE ONE сможет атаковать как наземные, так и воздушные цели и переносить оружие весом до тонны.