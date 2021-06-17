СМИ узнали о провальном звонке из офиса Зеленского в администрацию Байдена

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался поговорить по телефону с помощником американского лидера Джо Байдена, но нарвался на отказ со стороны Белого дома. Об этом сообщает портал Zn.ua.

По его данным, Ермак в минувший понедельник хотел поговорить с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. В Вашингтоне отказались выполнять просьбу Ермака и предложили поговорить со старшим директором по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Амандой Слоат, то есть чиновником гораздо более низкого уровня.

В результате Ермак и вовсе отказался говорить и распорядился перевести звонок на своего заместителя, чем, по данным СМИ, неприятно поразил американцев.