СМИ узнали о провальном звонке из офиса Зеленского в администрацию Байдена
Белый дом отказался соединить украинского чиновника с высокопоставленным представителем американской администрации и предложил поговорить с кем-нибудь ниже рангом.
Фото © ТАСС / Zuma
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак пытался поговорить по телефону с помощником американского лидера Джо Байдена, но нарвался на отказ со стороны Белого дома. Об этом сообщает портал Zn.ua.
По его данным, Ермак в минувший понедельник хотел поговорить с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. В Вашингтоне отказались выполнять просьбу Ермака и предложили поговорить со старшим директором по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Амандой Слоат, то есть чиновником гораздо более низкого уровня.
В результате Ермак и вовсе отказался говорить и распорядился перевести звонок на своего заместителя, чем, по данным СМИ, неприятно поразил американцев.
Ранее в похожую ситуацию угодил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он рассказал, что пытался дозвониться до министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но не получил ответа. По некоторым данным, главы МИД РФ тогда не было в Москве, а звонок Кулебы не касался двусторонних отношений.
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