Экс-президент США Дональд Трамп 26 июня проведёт первый крупный митинг после ухода с поста главы Белого дома. Об этом стало известно из заявления политика.

"45-й президент США Дональд Трамп проведёт крупный митинг в Веллингтоне, штат Огайо, в субботу, 26 июня", — говорится в заявлении.

Тем временем в интервью Fox News Трамп похвастался "невиданной популярностью".

"Если вы посмотрите на цифры — я нравлюсь людям больше, чем когда-либо", — сказал бывший американский президент.