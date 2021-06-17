"Я нравлюсь людям больше, чем когда-либо": Трамп объявил дату первого крупного митинга после ухода с поста президента США
Бывший американский президент отметил, что сейчас очень популярен среди сограждан.
Фото © ТАСС / AP
Экс-президент США Дональд Трамп 26 июня проведёт первый крупный митинг после ухода с поста главы Белого дома. Об этом стало известно из заявления политика.
"45-й президент США Дональд Трамп проведёт крупный митинг в Веллингтоне, штат Огайо, в субботу, 26 июня", — говорится в заявлении.
Тем временем в интервью Fox News Трамп похвастался "невиданной популярностью".
"Если вы посмотрите на цифры — я нравлюсь людям больше, чем когда-либо", — сказал бывший американский президент.
Конкретных данных политик не привёл. Также он не стал заявлять о своём выдвижении на выборы 2024 года.
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