Трамп — о встрече Путина и Байдена: США не получили ничего

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу нынешнего американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. По мнению политика, Штаты не получили ничего по итогам саммита, а для РФ это был "хороший день".

"Думаю, в целом мы ничего не получили". Считаю, что для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", — сказал Трамп в эфире Fox News.

Политик добавил, что отношения между двумя странами могли быть потрясающими.

"У нас могли бы быть потрясающие отношения с Россией. Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", — отметил экс-глава Белого дома.

Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.