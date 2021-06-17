Трамп — о встрече Путина и Байдена: США не получили ничего
Бывший американский лидер также встречался с Путиным, и тогда многие (от СМИ до политиков) сочли позорным его выступление на пресс-конференции.
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Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу нынешнего американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. По мнению политика, Штаты не получили ничего по итогам саммита, а для РФ это был "хороший день".
"Думаю, в целом мы ничего не получили". Считаю, что для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", — сказал Трамп в эфире Fox News.
Политик добавил, что отношения между двумя странами могли быть потрясающими.
"У нас могли бы быть потрясающие отношения с Россией. Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", — отметил экс-глава Белого дома.
Напомним, 16 июня на вилле "Ла Гранж" в Женеве состоялся первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Президенты пожали друг другу руки в присутствии прессы, коротко выступили и даже обменялись шутками, затем приступили к переговорам. После их окончания Путин и Байден раздельно ответили на вопросы журналистов.
Первая встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. По её итогам главы государств заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух государств. После встречи Путин и Трамп дали совместную пресс-конференцию. При этом выступление Трампа на ней многие (от СМИ до политиков) сочли позорным и чуть ли не предательством. Именно по этой причине, как сообщали СМИ, Байден отказался от совместной пресс-конференции с российским коллегой.
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